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Kars’ta Merkez Mahallesi’ne modern park yapılıyor

02.08.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta uzun yıllardan beri park ihtiyacı bulunan Merkez Mahallesi’ne modern park yapılıyor.

Kars’ta Merkez Mahallesi’ne modern park yapılıyor

Kars Belediye Başkanlığı’nca yapılacak olan parkın görselleri mahalle sakinlerini heyecanlandırırken, Vali Yardımcısı/Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, parkın yapılacağı alanda bir takım incelemelerde bulundu.

Taşkın, parkın yapılacağı alanda teknik personeller ve ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Taşkın, parkın yapımının kısa sürede tamamlanması için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Kars’ta Örnek Mahallesi ve İnönü Caddesi üzerinde bulunan Millet Bahçeleri’ne bir de belediye tarafından yapımın başlanan Merkez Mahallesi Parkı eklendi. Parkın faaliyete geçmesiyle birlikte mahalle sakinleri de zaman geçirebilecekleri bir yeşil alana kavuşmuş olacak.
Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Şehrimize yeni parklar kazandırmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Birim müdürlerimiz ve teknik ekibimizle birlikte Merkez mahallemizde yapacağımız park alanında incelemelerde bulunduk” ifadelerine yer verildi.

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