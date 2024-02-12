Kars’ta metruk binaların yıkımı sürüyor

Kars Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra kimi zaman madde bağımlılarının mekanına dönüşen ve görsel kirlilik oluşturan metruk yapıları tek tek yıkıyor.

Belediye 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çevre sağlığı ve güvenliğini tehdit eden metruk yapılara yönelik yıkım ve temizleme çalışmalarına Alpaslan Mahallesi Özgür Sokak’ta metruk binaları yıkımı yaparken, yapılan çalışmalara mahalle sakinlerinden de destek geldi.

Yıkım öncesi çevre güvenliğini alan belediye ekipleri, iş makinesi ile metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Kars Belediye Başkanlığı’nca kentte bulunan metruk binalarının yıkımına devam edileceği öğrenildi.

