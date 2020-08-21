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Kars’ta minikler bilgilendirildi

KARS HABERLERİ  | 21.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Kars’ta polis, anaokulu öğrencilerini ‘Temel Güvenlik ve Asayiş ile (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgilendirdi.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerince, “Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek-2” projesi kapsamında kent merkezinde bulunan anaokulları ziyaret edildi.TDP ekipleri ziyaret ettikleri anaokulunda hem minik öğrencilerle sohbet etti, hem de miniklere, “Temel Güvenlik ve Asayiş ile Kovid-19” konularında bilgilendirme yaptı.

Kars’ta polis, anaokulu öğrencilerini ‘Temel Güvenlik ve Asayiş ile (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgilendirdi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerince, “Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek-2” projesi kapsamında kent merkezinde bulunan anaokulları ziyaret edildi.
TDP ekipleri ziyaret ettikleri anaokulunda hem minik öğrencilerle sohbet etti, hem de miniklere, “Temel Güvenlik ve Asayiş ile Kovid-19” konularında bilgilendirme yaptı. Sohbet ortamında geçen ziyaretlerde minikler, polislerle güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.
Öte yandan TDP ekiplerince bu tür etkinliklerin yapılacağı öğrenildi.

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