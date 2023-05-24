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Kars’ta öğrencilere akran zorbalığı anlatıldı

24.05.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta öğrencilere “Genel Güvenlik, Asayiş ve Akran Zorbalığı” anlatıldı.

Kars’ta öğrencilere akran zorbalığı anlatıldı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.
Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Geleceğe Umut Kafkas’ın Çocukları Projesi çerçevesinde Aydın Tanrıverdi İlkokulu öğrencilerine yönelik “Genel Güvenlik, Asayiş ve Akran Zorbalığı" toplantısında öğrencilere, akran zorbalığının ne olduğunu, zorbalık davranışları ve sözel-fiziksel-siber zorbalık hakkında detaylı bilgiler verdi.

Polis ekipleri, zorbalığın temel özelliklerine ve zorbaların ortak özelliklerine değindi. Akran zorbalığının etkileri ve yol açtığı sorunlar ve zorbalıkla baş etmede kullanılabilecek stratejilerin neler olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan polis, akran zorbalığını ilgili video gösterisi yaparak, öğrencilere zorbalığa maruz kalmaları durumunda neler yapılması gerektiği detaylı bir şekilde anlattı.
Toplantının ardından polis öğrencilere kitap dağıttı, öğrencilerle birlikte okul bahçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Kitap okuma etkinliğinin ardından bilgilendirme toplantısı sona erdi.
Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce akran zorbalığı hakkında toplumda farkındalığın artması amacıyla bu tür toplantıların sıklıkla yapılacağı öğrenildi.

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