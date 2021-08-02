Kars'ta ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Kars'ta orman yangınlarını önlemek amacıyla izinli alanlar ile yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara giriş ve çıkışlara bir ay boyunca izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı'nda, terör örgütlerinin devlete zarar vermek amacıyla bilinçli başlattıkları ile anız yakılmasından doğacak orman yangınlarının çıkmasını önlemek amacıyla çeşitli kararların alındığı bildirildi.

Olası orman yangınının ivedilikle söndürülmesi doğrultusunda yapılacak çalışmaların ele alındığının belirtildiği açıklamada, "Yangın tehlikesi nedeniyle 1-31 Ağustos 2021 tarihlerinde ormana giriş çıkışların yasaklandığı, özellikle tatil günlerinde yeterince orman muhafaza memuru görevlendirilerek devriye gezmeleri, lüzum görülmesi ve talep edilmesi halinde jandarmadan bu konuda yardım istenmesi, ormanların izin verilen bölümleri hariç herhangi bir yerinde piknik yapılması önlenecektir." ifadesine yer verildi.

Ormanlık alanda ateş yakılmasına izin verilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Orman işletme müdürlükleri yangına hassas olup, önem ve öncelik arz eden yerlerdeki uyarı levhalarını artırarak en ücra köşelere kadar götürecekler. Bu levhaların kontrolleri de orman muhafaza memurlarına yaptırılacak, her ne suretle olursa olsun, piknik tüpü de dahil hiçbir şekilde ateş yakılmayacak. Sıcak piknik yapılmasına müsaade edilmeyecek ayrıca giriş, çıkışların yasaklandığı yerlere de girişin yasak olduğunu gösteren uyarı levhaları konacaktır. Piknik yapanların ve ateş yakanların piknik yapmamaları ve ateş yakmamaları hususunda devriye görevi yapan görevliler tarafından uyarılmaları, ateş yakmakta ve piknik yapmakta ısrar etmeleri durumunda araçların plaka numaraları ile sürücülerin adresleri alınarak buralarda çıkabilecek orman yangınından kendilerinin sorumlu tutulacakları konusunda uyarılacaklar. Israr etmeleri halinde yasal işlem yapılmak üzere suç zaptı tanzim edeceklerdir. Piknik amacıyla orman içerisinde ateş yakmama konusunda yöre halkını bilinçlendirmek için çalışmalar yapılacaktır."

