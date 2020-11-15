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Kars'ta özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı

KARS HABERLERİ  | 15.11.2020 22:13 | Son Güncelleme

Kars'ta özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı

Kars'ta seyir halinde kamyonete arkadan çarpan motosikletli özel harekat polisi ağır yaralandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Serkan Yiğit idaresindeki 27 ABJ 570 plakalı motosiklet, Paşaçayır kara yolu sanayi kavşağı mevkisinde, dönüş yapmaya çalışan Ömer Beyribey yönetimindeki 75 AAD 238 plaklı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yiğit ağır yaralandı.

Kaza anı, Serkan Yiğit ile aynı istikametteki bir başka motosikletin sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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