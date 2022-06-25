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Kars'ta park halindeki otomobili çalan iki şüpheli kamera kayıtlarından yakalandı

25.06.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savcılık sorgularında ehliyetlerinin bulunmadığını, hırsızlığı araç sürmeyi öğrenmek için gerçekleştirdiklerini beyan ettikleri öğrenilen zanlılar tutuklandı

Kars'ta park halindeki otomobili çalan iki şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Merkez Mahallesi Aşık Mehmet Hicrani Sokak'ta aracını park ettikten sonra market alışverişi yapan A.E, dönüşte otomobilinin yerinde olmadığını fark etti.

A.E'nin durumu polise bildirmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ile Kazımpaşa Polis Merkezi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada hırsızlığı ehliyetleri olmayan F.M. (20) ile M.Ö'nün (20) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelileri Bayrampaşa Mahallesi'nde gözaltına alan ekipler, çalıntı aracı Atatürk Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Savcılık sorgularında zanlıların ehliyetlerinin bulunmadığını, araç sürmeyi öğrenmek için hırsızlığı gerçekleştirdiklerini beyan ettikleri öğrenildi.

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