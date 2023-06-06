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Kars’ta paşa konağı yok oluyor

06.06.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19. yüzyılda yapılan tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı yok oluyor. Vatandaşlar, konağın aslının yıkılırken, maketinin müzede sergilenmesine ise anlam veremiyor.

Kars’ta paşa konağı yok oluyor

Kars Kalesi, Tarihi Taş Köprü ve Tarihi Hamamların yanı başında bulunan, bakımsızlık ve sahipsizlikten dolayı her geçen gün biraz daha yıkılan Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın içerisi defineciler tarafından adeta delik deşik edilmiş vaziyette bulunuyor.

“KENDİSİ YOK OLUYOR MAKETİ MÜZEDE SERGİLENİYOR

Yıllara meydan okuyan, ayakta durmak için adeta direnen Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın maketinin Peynir Müzesinde sergilendiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Paşa konağının aslı sahipsizlikten yok oluyor, her ne hikmetse maketi müzede sergileniyor. Maketini müzede sergileyenlerin, aslının gözler önünde yıkılmasına anlam veremiyoruz. Aslına önlem almak, restorasyon yapmak, Kars turizmine kazandırmak bu kadar mı zor” diye sitem etler.

“DEFİNECİLER DELİK DEŞİK ETTİ”

Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın defineciler tarafından delik deşik edildiğini ifade eden vatandaşlar, “Çok güzel konak, sahipsizliğe rağmen duruşuyla, mimarisiyle insanları büyülüyor. Ne yazık ki, önlem alınmayan paşa konağı, definecilerinde hedefi oldu. Defineciler konağın her tarafını kazmış, konağın sadece ön duvarı kalmış, böyle giderse, yetkililer her hangi bir önlem almazsa, Ahmet Tevfik Paşa Konağı’da yıkılacak. Yıkılırsa gerçekten çok yazık olur. Yetkililer buraya inşallah kısa sürede bir çözüm bulur” diye konuştular.
Öte yandan Tarihi Osmanlı evlerinden Ahmet Tevfik Paşa Konağı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün envanterinde tarihi ev olarak tescil edilmiş durumda bulunmasına rağmen bu zamana kadar koruma altına alınmadı.

Ahmet Tevfik Paşa Konağı kısa sürede önlem alınmadığı takdirde, etrafında bulunan Osmanlı evleri gibi tamamen yıkılarak kaybolacak.

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