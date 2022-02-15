YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı

15.02.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Y.B. (48), T.A. (43) Z.C. (49), N.G. (49), Ö.E. (36) ve H.H. (35) gözaltına alındı.

Polis ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdüGenç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü
Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındıManisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Denizli’de sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandıDenizli’de sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
05:30
Sabah
06:55
Öğle
12:27
İkindi
15:20
Akşam
17:49
Yatsı
19:08
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.