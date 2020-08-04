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Kars’ta polis maske dağıttı, sosyal mesafe uyarısında bulundu

KARS HABERLERİ  | 04.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis vatandaşlara maske dağıttı, sosyal mesafe uyarısında bulundu.Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, başta Faikbey Caddesi olmak üzere kentteki cadde ve sokaklarda maskesiz gördükleri vatandaşlara maske verirken, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis vatandaşlara maske dağıttı, sosyal mesafe uyarısında bulundu.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, başta Faikbey Caddesi olmak üzere kentteki cadde ve sokaklarda maskesiz gördükleri vatandaşlara maske verirken, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı. Polisin uyarısını dikkate alan vatandaşlar maskelerini takarak yallarına devam etti.
Salgının başladığı ilk günlerden itibaren kent genelinde güvenlik önlemleri alan polis, Covid-19 salgınından vatandaşların etkilenmemesi için hem araçlardan sürekli anonslar yaparak vatandaşları uyardı, hem de yaya devriyeler halinde vatandaşları bilgilendirerek gerekli tedbirleri almalarını sağladı.
Covid-19 ile mücadele de Kars’ın başarılı olmasında görevli polislerin çok büyük payları olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Salgınla mücadele de ilk günlerde polisin sürekli uyarıları vardı, vatandaşların bir çoğuna zaman zaman çeşitli yaptırımlar uygulandı. Salgın sürecinde görev alan polisler, kendi canlarını hiçe sayarak sokaklarda görev aldı. Eğer bugün Kars bu salgında başarılı olduysa bunda polis ekiplerinin çok fazla katkısı var. Kendilerine özverileri çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dediler.
Kars’ta Covid-19 salgınıyla mücadele de ilk günkü gibi görevini titizlikle yürüten polis ekipleri, ara sokaklara bile girerek hem vatandaşlara virüsle mücadelenin önemini anlatıyor, hem de tedbirsiz dışarı çıkanları uyarıyor. Polis ayrıca sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara da maske dağıtıyor.

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