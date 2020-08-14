YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta polis muhtarları bilgilendirdi

Kars’ta polis muhtarları bilgilendirdi

KARS HABERLERİ  | 14.08.2020 09:39 | Son Güncelleme

Kars’ta, polis muhtarları korona virüs tedbirleri ve asayiş konularında bilgilendirdi.Kars Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, kent merkezinde bulunan mahalle muhtarları ziyaret etti.TDP ekipleri, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde muhtarları korona virüs ve genel asayiş konularında bilgilendirerek alınan tedbirler hakkında fikir alış verişinde bulundu.Ayrıca mahallelerde yapılması planlanan düğün, nişan, kına, cenaze, taziye, asker uğurlaması, sünnet gibi etkinlikler yapılmadan önce mutlak suretle Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne bilgi verilmesini istedi.Polis, muhtarlardan mahallelerinde ikametgah eden ikamet eden vatandaşları alınan tedbirler ve uyulması gereken konular hakkında aydınlatılması gerektiğini dikkat çekti.Öte yandan TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtarlara bilgilendirme ziyaretlerine devam edecek.

Kars’ta polis muhtarları bilgilendirdi

Kars’ta, polis muhtarları korona virüs tedbirleri ve asayiş konularında bilgilendirdi.
Kars Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, kent merkezinde bulunan mahalle muhtarları ziyaret etti.
TDP ekipleri, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde muhtarları korona virüs ve genel asayiş konularında bilgilendirerek alınan tedbirler hakkında fikir alış verişinde bulundu.
Ayrıca mahallelerde yapılması planlanan düğün, nişan, kına, cenaze, taziye, asker uğurlaması, sünnet gibi etkinlikler yapılmadan önce mutlak suretle Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne bilgi verilmesini istedi.
Polis, muhtarlardan mahallelerinde ikametgah eden ikamet eden vatandaşları alınan tedbirler ve uyulması gereken konular hakkında aydınlatılması gerektiğini dikkat çekti.
Öte yandan TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtarlara bilgilendirme ziyaretlerine devam edecek.

Kars’ta polis muhtarları bilgilendirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

Kars Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
03:34
Sabah
05:10
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:14
Yatsı
20:44

Kars Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kars Ölçülü Ortaokulu TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı

Kars Ölçülü Ortaokulu TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kağızman’da ağıt yakma geleneği sürüyor

Kağızman’da ağıt yakma geleneği sürüyor

Kağızman'da yaşmak tutmak

Kağızman'da yaşmak tutmak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.