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Kars’ta polis öğrencileri bilgilendiriyor

KARS HABERLERİ  | 01.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Kars’ta polis, Kafkas Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler ve ailelerini bilgilendiriyor.

Kars’ta polis, Kafkas Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler ve ailelerini bilgilendiriyor. Pandemi tedbirleri nedeniyle standa gelen öğrenci ve velilere maske ve kolonya dağıtıldı.
Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde stant kuran polis, özellikle başka şehirlerden gelen öğrenci ve velileriyle birebir iletişime geçti.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kafkas Üniversitesine kayıtların başlamasıyla birlikte öğrenci ve velileri terör örgütlerine karşı bilinçlendirmek için stant açtı.
Polis memurları, kayda gelen öğrencilere ve yakınlarına terör örgütlerinin eleman ya da sempatizan kazanmak için uyguladığı tuzak ve yöntemleri hakkında bilgiler verdi.
Üniversiteye gelen öğrenci ve velilerine yorgunluklarını atmaları için soğuk su, maske, kolonya gibi ikram eden polis ekiplere, broşürler, not defterleri ve kalem de hediye etti.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Kafkas Üniversitesi’nde kayıt başvuruları devam ediyor.

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