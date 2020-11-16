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Kars’ta polisin ağır yaralandığı kaza kamerada

KARS HABERLERİ  | 16.11.2020 10:50 | Son Güncelleme

Kars’ta, motosikletle kamyona çarpan polis memurunun ağır yaralandığı kaza, anbean kaydedildi.Kaza anı Yiğit’in arkasında giden motosikletli arkadaşının kask kamerasına anbean yansıdı.

Kars’ta polisin ağır yaralandığı kaza kamerada

Kars’ta, motosikletle kamyona çarpan polis memurunun ağır yaralandığı kaza, anbean kaydedildi.
Kaza anı Yiğit’in arkasında giden motosikletli arkadaşının kask kamerasına anbean yansıdı. Kaza, 14 Kasım’da, Paşaçayır Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi sanayi sitesine girişine yaklaşık 200 metre uzaklıkta meydana geldi. Bir grup motosiklet tutkunuyla kent gezisinden dönen polis memuru Serkan Yiğit, aynı yönde seyrederken, tali yola giren kamyona hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle yola savrulan Yiğit, ağır yaralandı. Kaza anı ise Yiğit’in arkasında giden motosikletli arkadaşının kask kamerasınca kaydedildi.
Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedaviye alınan Yiğit’in iç kanama geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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