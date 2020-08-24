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Kars’ta polisten düğün salonlarında denetim

KARS HABERLERİ  | 24.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kars’ta polis düğün salonlarında Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince rutin olarak yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması isteniyor.

Kars’ta polis düğün salonlarında Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince rutin olarak yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması isteniyor. Polis, düğün salonu sahiplerini de tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor.
Kars’ta son günlerde artan vaka sayıları yetkilileri de harekete geçirdi. Kentte polisin de aralarında olduğu çeşitli birimlerden oluşturulan ekipler, işyerlerini gezerek denetimler yapıyor. Ekipler aksaklıkları görülen işyerlerini önce uyarıyor, uyarılara uymayan işyerlerini ise işlem yapıyor.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenilirken, polis cadde ve sokaklarda da maske ve sosyal mesafe denetimi yapıyor.

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