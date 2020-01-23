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Kars’ta polisten gerçeği aratmayan tatbikat

KARS HABERLERİ  | 23.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Kars’ta çevik kuvvet polisi toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yaptı.

Kars’ta çevik kuvvet polisi toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yaptı. Soğuk havada yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.
Valilik oluruyla Kars İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Müdürlüğü ile Toplu Kuvvet ekiplerince ortaklaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesinde “Toplumsal Olaylara Müdahale” konulu senaryolu tatbikat gerçekleştirildi.
Tatbikatta ekipler, senaryo gereği sloganlarla taş atan bir grup eylemciye TOMA aracı da kullanılarak müdahale etti. Senaryo gereği eylemcilere müdahale eden polis dosta güven, düşmana adeta gözdağı verdi Polisin göstericilere müdahalesi ve gözaltına alması ise nefesleri kesti.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinde Toplu Kuvvet ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polislerin katılımıyla düzenlenen tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, tatbikat sonrası değerlendirmeler de bulundu.

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