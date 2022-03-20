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Kars'ta rahatsızlanan hasta iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı

20.03.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta rahatsızlanan hasta iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı

Kars'ın Selim ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan Laloğlu köyünde yaşayan Özlem Koçak'ın rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Yoğun kar nedeniyle ambulans köye gidemeyince Selim Kaymakamlığının talimatıyla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri de sevk edildi.

Köyün girişine kadar giden ambulans daha fazla ilerleyemeyince, sağlık görevlileri yaklaşık 150 metrelik mesafeyi yürüyerek hastanın bulunduğu eve ulaştı.

Burada gerekli kontrolleri yapılan hasta, paletli ambulansın bölgeye gelmesinin zaman alacağını değerlendiren ekipler tarafından iş makinesiyle ambulansa taşındı.

Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Özel İdaresinde operatör olarak görev yapan Murat Yurdalan, hastayı kurtarmak için ekiplerin seferber edildiğini ifade ederek, "Köy yolları dar olduğu için ambulans giremedi. Hastayı bekletmemiz mümkün değildi, bu nedenle iş makinesiyle ambulansa taşıdık. Hastaneye ulaştırdık çok şükür." dedi.

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