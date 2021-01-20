Kars’ta ruhsatsız silah ele geçirildi

Kars’ta bir kişinin evinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kars Jandarma Komutanlığı’nca Sarıkamış İlçesi Belencik mevkiinde önceden tespit edilen 1 kişinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 7 adet mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el konulmuş olup, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi’ne gönderildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alının şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

