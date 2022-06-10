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Kars'ta ruhsatsız silah operasyonunda 4 gözaltı

10.06.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta ruhsatsız silah operasyonunda 4 gözaltı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ruhsatsız silahlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah alışverişi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince takibe alınan 4 kişinin evine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 7 av tüfeği, 1 tabanca, 2 tabanca görünümlü av tüfeği ve silahlara ait 2 şarjör, 403 mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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