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Kars'ta ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi yakalandı

31.03.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesindeki ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Akören köyünde ihbar üzerine çalışma başlattı.

Daha önce belirlenen 2 eve düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1'i kurusıkı olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 9 şarjör, 439 mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

Gözaltına alınan 6 kişinin işlemleri sürüyor.

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