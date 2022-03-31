Kars'ta ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesindeki ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Akören köyünde ihbar üzerine çalışma başlattı.
Daha önce belirlenen 2 eve düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1'i kurusıkı olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 9 şarjör, 439 mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen silahlar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.
Gözaltına alınan 6 kişinin işlemleri sürüyor.
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