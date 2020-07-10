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Kars'ta sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

KARS HABERLERİ  | 10.07.2020 16:00 | Son Güncelleme

Kars'ta sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Kars'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

İl merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerleri sağanak nedeniyle su doldu. Sanayi sitesindeki yollarda sürücüler, su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de sağanak dolayısıyla Halk ve Şehit Kemal Mutlu caddelerinde su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı ilçede, esnaf da iş yerlerine su dolmaması için tıkanan rögar kapaklarını temizledi.

Bölgede yağışların aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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