YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta sahte altın sikke dolandırıcıları yakayı ele verdi

Kars’ta sahte altın sikke dolandırıcıları yakayı ele verdi

KARS HABERLERİ  | 07.10.2020 10:30 | Son Güncelleme

Kars’ta sahte altın sikke dolandırıcıları yakalandı.

Kars’ta sahte altın sikke dolandırıcıları yakayı ele verdi

Kars’ta sahte altın sikke dolandırıcıları yakalandı. Yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca Kağızman ve Digor’da sahte altın sikke dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Digor’da bin 955, Kağızman’da 585 olmak üzere toplam 2 bin 540 adet sahte altın sikke ele geçirilerek incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kars’ta sahte altın sikke dolandırıcıları yakayı ele verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
04:40
Sabah
06:03
Öğle
12:00
İkindi
15:13
Akşam
17:48
Yatsı
19:06

Kars Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Ceren Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Arpaçay Belediyesi Araç Parkını Büyüttü
Arpaçay Belediyesi Araç Parkını Büyüttü
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.