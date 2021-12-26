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Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına ağıt ve türküler seslendirildi

26.12.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına ağıt ve türküler seslendirildi

Kars'ta, Sarıkamış Harekatının 107. yıl etkinlikleri kapsamında "Canlar feda oldu karda ve kışta 90 bin şehit var Sarıkamış'ta" temalı ağıt ve türkü dinletisi sunuldu.

"Kanlı Tabya" olarak bilinen Kafkas Harp Tarihi Müzesi'ndeki dinletiye, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Müze Müdürü Yavuz Çetin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, ilk olarak halk ozanı Bahattin Yıldızoğlu "Sarıkamış Destanı" şiirini okudu. Daha sonra Kars-ı Dilbeste Topluluğu, Sarıkamış türküleri ve ağıtlar seslendirdi.

Solo ve koro şeklinde devam eden ve yaklaşık yarım saat süren dinleti, katılımcıları duygulandırdı.

Topluluk üyelerini tebrik eden Vali Öksüz, ekibin ocak ayının ilk haftası düzenlenecek Sarıkamış şehitleri anma etkinliklerinde de sahne almasını istedi.

Müze Müdürü Çetin ise Sarıkamış şehitlerini rahmetle andıklarını ifade ederek, "Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı münasebetiyle Kars Müze Müdürlüğü, Kars-ı Dilbeste Topluluğu ile Vali Türker Öksüz'ün himayelerinde Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesinde etkinlik gerçekleştirdik. Aşıklar, Sarıkamış'la ilgili destan, şiir dinletisi sundu, topluluk tarafından da 'asker ve şehit' temalı ağıt, türkü söylendi. Tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat da "Şehitleri anmak amacıyla düzenlediğimiz etkinlikte türkülerimiz, ağıtlarımız vardı. Karslı aşıklarımız da Sarıkamış destanıyla ilgili katkı sağladılar. Çok güzel ilgi vardı. Kars'ı gezmeye gelenler burada bizi dinlediler, çok memnun kaldılar. Bu anlamlı etkinlikte yer almak bizleri gururlandırdı." dedi.

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