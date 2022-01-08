Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller açıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun, esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nda 107 yıl önce şehit olan askerleri temsilen, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine İl Özel İdaresi ekiplerince taşınan 200 kamyon karla heykeller yapıldı.

Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkılarıyla, Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda yapılan çalışma, bu yıl "Karı yorgan edenler" temasıyla düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Erzurum, Bayburt, Muş ve Ağrı'daki üniversitelerden öğretim görevlileri ile heykeltıraşlardan oluşan 10 kişilik ekibin hazırladığı ve Türk bayrağıyla örttükleri heykellerin açılışını yaptı.

Heykellerin üzerindeki Türk bayrağını kaldıran katılımcılar, bölgeye karanfil bıraktı.

- Kasapoğlu: "Bu kutlu miras hepimize emanet"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılışın ardından yaptığı konuşmada, programların "Şühedanın İzinde" temasıyla başladığını hatırlattı. Ecdadın, şehitlerin aziz hatırasının hatırlanarak geleceğe güçlü şekilde taşınmasının önemine işaret eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu medeniyeti ecdattan aldığımız o güçlü köklerle yarınlara, geleceğe yine gençlerimizle birlikte taşımanın kararlılığındayız. Bunun mücadelesini hep birlikte veriyoruz. İnanıyorum ki her zaman olduğu gibi bu anlamlı haftada da gençlerimiz bu şuur, ruh ve motivasyonla yarınlara yürüyecekler. Bugünlerin güçlü Türkiye'si için yine tıpkı bugün olduğu gibi el ele, omuz omuza vereceğiz ve mücadelemize devam edeceğiz. Bu kutlu miras bu anlamlı emanet hepimize olan bir emanet. Bu kutlu mirası bizlere bırakan Sarıkamış şehitlerimizi, gazilerimizi, ahirete irtihal edenleri rahmet ve minnetle, saygıyla yad ediyoruz."

- Yanık: "Sarıkamış, şühedanın sesini duyduğumuz yer"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise salgından sonra tekrar ecdatla ve şehitlerle buluşmak için çok özel bir program hazırlamaya gayret ettiklerini anlattı. Sarıkamış'ın neredeyse hiç toprağa dokunmadan şühedanın sesini duydukları bir yer olduğunu dile getiren Yanık, "O bakımdan hepimiz için tarihimizde önemli, çok özel bir yer tutuyor. Özellikle Doğu Cephesi içerisindeki önemini de kavradığımızda, çok daha farklı bir yerde durduğunu biliyoruz." dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yanık, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz açısından geleceğe dönük projeksiyonlarını oluşturmaları, tarihin neresinde duruyorlar ve tarihin neresinden olacaklar şuurunu öğrenmeleri, fark etmeleri ve idrak etmeleri açısından bu programlar çok önemlidir. Bizler inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sarıkamış'ın ruhuna, maneviyatına, Sarıkamış'ta şehit verdiğimiz dedelerimizin maneviyatına uygun bir şekilde onları anlamaya, hatırlamaya aslında hiç unutmamaya devam edeceğiz. Geçmişi bilmeden geleceği kurmanın mümkün olmayacağına inan insanlarız ve bunun için geçmiş ve gelecek arasında sahici, gerçekçi anlamlı, anlam bağı olan bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yolda da çalışmalarımızı hep birlikte devam edeceğiz."

Bakan Yanık, yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yürüyüş etkinliğine katılacağını sözlerine ekledi.

