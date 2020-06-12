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Kars’ta Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi adına ‘Hatıra Ormanı’ oluşturuldu

KARS HABERLERİ  | 12.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

Kağızman’ın Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik olarak düzenlenen operasyona gönüllü timle katılan ve şehit düşen Kağızman Jandarma Komando Taburu 2.

Kağızman’ın Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik olarak düzenlenen operasyona gönüllü timle katılan ve şehit düşen Kağızman Jandarma Komando Taburu 2. Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi adına İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.
Vali Türker Öksüz, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 181’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde oluşturulan ‘Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Hatıra Ormanı’na fidan dikti. Dikilen fidanlara can suyu verdi.
Vali Türker Öksüz, Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin terörle mücadelede başarılı çalışmalar yaptığını belirtti.
Öksüz, “Terörle mücadele harekatında, göğüs-göğüse çarpışma gibi durumlar yaşanabiliyor. Şehit olan yüzbaşımızın yüreğinde vatan sevgisi vardı, kahramanlık vardı. Canını hiç düşünmeden kendisini ön plana attı. Yüzbaşımızın aklında sadece oradaki teröristleri etkisiz hale getirmek vardı. Canını hiç düşünmeden, bir an bile duraksamadan mücadele etti. Kars olarak, Türk Milleti olarak kahraman şehidimize borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kahraman olarak şehit oldu, Allah rahmet eylesin. Şehit yüzbaşımız sonsuza dek anılacaktır” dedi.
Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Hatıra Ormanı ağaç dikme etkinliğine, Vali Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve jandarma personeli katıldı.

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