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Kars'ta selin vurduğu köyde hasar tespit çalışması yeniden başladı

15.08.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta selin vurduğu köyde hasar tespit çalışması yeniden başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün meydana gelen selde hasar gören İnkaya köyünde, hasar tespit çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı İnkaya köyünde dün öğleden sonra sağanağın sele dönüşmesi sonucu, araç ve hayvanlar suda sürüklendi, bazı evlerde su baskınları yaşandı. Sel nedeniyle köyde bulunan araçlarda hasar oluşurken çok sayıda hayvan telef oldu.

Köye sevk edilen AFAD, jandarma, JAK, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri dün hasar tespit çalışması başlattı.

İnkaya köyünde dün yapılan hasar tespit çalışmasındaki ilk belirlemelere göre 40 ev ve 6 araç hasar gördü. Dün gece çalışmalara ara veren ekipler, sabah saatlerinde yeniden hasar tespiti için köyde incelemelerde bulundu.

Sel bölgesine sevk edilen İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekipleri, kanal ve evlerdeki suyu tahliye etme çalışmasına devam ediyor.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, tüm ekiplerin seferber edildiğini ve sabahın erken saatinde çalışmalara başladıklarını bildirdi.

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