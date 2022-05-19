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Kars'ta şiddetli rüzgar 5 katlı binanın çatısını uçurdu

19.05.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta şiddetli rüzgar 5 katlı binanın çatısını uçurdu

Kars'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu, çevrede hasar oluştu.

Kentte akşam saatlerinde, Şehitler Mahallesi 112 Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

Çevreye savrulan demir ve tahta parçaları mahalle yolunu trafiğe kapatırken, başka bir evin de bahçe duvarı ile park halindeki bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Bünyamin Altun, AA muhabirine, büyük bir gürültü sesiyle dışarıya çıktıklarını söyledi.

Bir anda kuvvetli rüzgar olduğunu belirten Altun, "Rüzgarın ardından yağmur başladı. Önce trafik kazası zannettim. Bazen buralarda trafik kazası olabiliyor. Sokağa inince çatıyla karşılaştım." diye konuştu.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemede bulundu.

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