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Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

01.12.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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Yasa dışı silah imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 iş yeri ve 2 evde, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasa dışı silah imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 iş yeri ve 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 45 tabanca, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 53 şarjör, 3 bin 825 fişek, 7 kutu barut, 45 doldurulmuş kartuş, torna makinesi, sabit sütunlu matkap, mengene, matkap, şarjör kalıbı 100 icra yayı, 39 rampa, 26 demir çubuk, 15 sürgü takımı, 8 ucu açılmış namlu, 5 icra mili, 2 eğe ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.G. (53) ve D.Ö'nün (44) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kars silah kaçakçılık operasyon

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