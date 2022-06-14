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Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

14.06.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, bu çerçevede belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 8 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 38 fişek, 2 şarjör, çelik yelek, silah yapımı ve tamirinde kullanılan çeşitli aletler ile parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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