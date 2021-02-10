YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

10.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kars'ın Akyaka ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka'ya "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 4 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bomba arama köpekleriyle evlerde yapılan aramada, ruhsatsız 1 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait 143 mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi de yakalandı.

Silahlar, kriminal incelemesi için Ankara'ya gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

Kars Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
12:27
İkindi
15:16
Akşam
17:43
Yatsı
19:03

Kars Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Merkez Eczanesi
Merkez
Altun Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

GÜNCELLEME - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlediği "Kış-2021 Tatbikatı" nefes kesiyor

GÜNCELLEME - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlediği "Kış-2021 Tatbikatı" nefes kesiyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlediği "Kış-2021 Tatbikatı" nefes kesiyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlediği "Kış-2021 Tatbikatı" nefes kesiyor

35 dağcı, ayağının tozuyla tecrübelerini paylaştı

35 dağcı, ayağının tozuyla tecrübelerini paylaştı

Arpaçay Ovası sulaması inşaatı tamamlanıyor

Arpaçay Ovası sulaması inşaatı tamamlanıyor

Kars’ta ağaçlar budanıyor

Kars’ta ağaçlar budanıyor

Kars’ta trafik denetimleri sürüyor

Kars’ta trafik denetimleri sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.