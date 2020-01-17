Kars’ta sömestr tatili başladı

Kars’ta, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 591 okulda, eğitim gören, 66 bin 241 öğrenci ile 3 bin 713 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyı tatiline girdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da öğrenciler yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. Kars’ta karne dağıtım töreni, Zübeyde Hanım İlkokulu’nda yapıldı.

Kars Valisi Türker Öksüz’ün katılımıyla düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin heyecanlı olmaları dikkat çekti. Bir süre öğrenci velileriyle görüşen Vali Türker Öksüz, daha sonra minik öğrencilerin karnelerini vererek tebrik etti.

Kars Valisi Türker Öksüz, “ Bugün birinci eğitim öğretim yılını, yarıyılını geride bıraktık. Karne alma günü, hepinizle burada birlikte olmaktan son derece mutluyum. Bugün hem sisin için hem de öğrencilerimiz için özel bir gün, çok heyecanlı bir gün karne alma günü, bir yarıyılın emeği bugün karşılığını buluyor. Karnelerle karşılığını buluyor” dedi.

Öksüz, “Ama şunu hiç unutmayalım. Karneler iyi olabilir, kötü olabilir, her şeyin göstergesi değildir. Öğrencilerimizin başarısını da gösterir. Ama olumsuzluk olan karnelerde de şüphesiz bunlardan bir şey çıkarmak lazım. Planlı çalışmak, istikrarlı çalışmak, devamlı çalışmak her şeyin anahtarıdır. Başarının anahtarıdır. Dolayısıyla öğrencilerimizi hep böyle görmek lazım. Biz böyle görüyoruz. Öğrencilerimizi sadece karneyle değerlendirmeyelim. Onlar bizim gelecekteki en büyük varlığımız, geleceğe ait en büyük güvencemiz, öğrencilerimize biz sevgiyle yaklaşıyoruz. Onları severek, hoşgörüyle yaklaşıyoruz. Velilerimizden de öğrencilere sevgiyle yaklaşmalarını istiyoruz. Sadece karneyle değerlendirmemelerini, öğrencilerimizde bir yarıyılda çalıştılar, çabaladılar. Okumaya geçtiler onları kutluyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere karne ve başarı belgeleri verildi. Karnelerini alan öğrenciler sevincini aileleriyle yaşadı.

Düzenlenen karne törenine Vali Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ve milli eğitim müdür yardımcıları, öğrenciler ve veliler katıldı.

