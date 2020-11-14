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Kars’ta su çulluğu ve kızıl şahin tedavi altına alındı

KARS HABERLERİ  | 14.11.2020 10:47 | Son Güncelleme

Kars’ta duyarlı vatandaşlar tarafından güçten düşmüş halde bulunan su çulluğu ve kızıl şahin tedavi altına alındı.Merkez Yusufpaşa Mahallesi’nde duyarlı vatandaş tarafından uçmakta zorlanan güçten düşmüş halde bulunan su çulluğu ile Halitpaşa Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından bulunarak yetkililere teslim edilen kızıl şahin Kafkas Üniversitesi bünyesinde bölge illerine de hizmet veren Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.Burada dallarlında uzman veteriner hekimlerce tedavi altına alınan su çulluğu ve kızıl şahin yapılan ilk tedavilerde her hangi bir kırık ve yaralanma tespit edilmedi.Su çulluğu ve kızıl şahinin sadece güçten düştükleri tespit edilerek tedavilerine başlandı.

Kars’ta su çulluğu ve kızıl şahin tedavi altına alındı

Kars’ta duyarlı vatandaşlar tarafından güçten düşmüş halde bulunan su çulluğu ve kızıl şahin tedavi altına alındı.
Merkez Yusufpaşa Mahallesi’nde duyarlı vatandaş tarafından uçmakta zorlanan güçten düşmüş halde bulunan su çulluğu ile Halitpaşa Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından bulunarak yetkililere teslim edilen kızıl şahin Kafkas Üniversitesi bünyesinde bölge illerine de hizmet veren Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.
Burada dallarlında uzman veteriner hekimlerce tedavi altına alınan su çulluğu ve kızıl şahin yapılan ilk tedavilerde her hangi bir kırık ve yaralanma tespit edilmedi.
Su çulluğu ve kızıl şahinin sadece güçten düştükleri tespit edilerek tedavilerine başlandı. Su çulluğu ve kızıl şahin bakım süreçleri tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.

Kars’ta su çulluğu ve kızıl şahin tedavi altına alındı

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