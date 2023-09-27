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Kars'ta "Sultan Alparslan Camii" Mevlit Kandili'nde ibadete açıldı

27.09.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta 2018 yılında temeli atılan ve 3 bin 600 kişinin aynı anda ibadet edebileceği "Sultan Alparslan Camii" Mevlit Kandili'nde ibadete açıldı.

Kars'ta "Sultan Alparslan Camii" Mevlit Kandili'nde ibadete açıldı

Faikbey Caddesi üzerinde 18 bin metrekare alanda inşa edilen, sosyal donatıların yanı sıra 450 araçlık kapalı otoparkın da bulunduğu Sultan Alparslan Camii ve Külliyesi'nde çalışmalar tamamlandı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutlayarak, "Sultan Alparslan Külliyesi'nde ilk namazı eda ettik. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde hayırseverler tarafından yapılan camimiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da caminin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sultan Alparslan'ın adının burada yaşatılıyor olması çok önemli, bununla da gurur duyuyoruz. 450 araçlık otoparkımız, külliye binasının bulunduğu bu alanda çeşitli kurslar da verilecek, hayırlı olsun." diye konuştu.

Camide Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, İl Müftüsü Hamza Bayram dua etti.

Aynı anda 3 bin 600 kişinin ibadet edebileceği caminin, mimarisi ve çevre düzenlemesiyle kentin inanç turizmine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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