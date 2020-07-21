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Kars’ta süt masaya yatırıldı

KARS HABERLERİ  | 21.07.2020 17:00 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığı’nda “Sütün Soğuk Zincirine Girmesi Çalışmaları” toplantısı düzenlendi.Kars Valilik Makam Toplantı Salonu’nda Vali Türker Öksüz, Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.

Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığı’nda “Sütün Soğuk Zincirine Girmesi Çalışmaları” toplantısı düzenlendi.
Kars Valilik Makam Toplantı Salonu’nda Vali Türker Öksüz, Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ve süt işletmeleri yöneticileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Şehir olarak ekonomimiz büyük ölçüde hayvancılığa dayanan bir iliz. Hayvancılık vatandaşlarımızın günlük hayatında çok önemli yer tutuyor. Hem istihdam açısından, hem büyükbaş hayvan sayısı açısından özellikle Türkiye genelinde 5’inci sırada bulunuyoruz. Bu yönüyle de ülkemiz hayvancılığında da önemli bir şehir Kars, diğer yandan hayvanlarımızdan elde edilen süt ve süt ürünleri yani peynir yapma yönünden önemli bir şehir, marka olmuş bir şehir, coğrafi işareti olan kaşar peynirine sahibiz. Toplam 1 milyon 100 bine yakın hayvan varlığı, canlı hayvan sevklerimiz yönünden ülkemiz hayvancılığına katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.
Vali Öksüz, “yıllık yaklaşık 590 bin civarında bir sütümüz var. Onu buradaki tesislerde değerlendiriyoruz. Burada 57 tane tesisimiz var. Bizim amacımız coğrafi işareti sahip olan ve marka olan peynirimizin kalitesini artırmak. Daha uygun şartlarda üretimini temin etmek. Sütlerimizin toplanmasında soğuk zinciri oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu toplantıyı da bunun için düzenledik. Soğuk zincir içerisinde peynir üretimi yaparsak, kalitemizi artırmış olacağız. Hem de daha hijyenik şartlarda tüketicilerin hizmetine sunmuş olacağız peynirlerimizi, inşallah bu toplantı bir başlangıç olur” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda sütçülük masaya yatırıldı.

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