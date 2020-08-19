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Kars’ta tarihi evler tek tek yok oluyor

KARS HABERLERİ  | 19.08.2020 10:35 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 yılı için Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Turizm Stratejisi Eylem Planı kapsamına alınan 15 ilden birisi olan Kars’ta tarihi evler tek tek yok olarak kayboluyor.Geçmişte Bagratlı Krallığı’na ve Cenub-u Garbi Kafkas Hükümeti’ne; “Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti”ne başkentlik yapmış sınır kenti Kars’ta, özellikle kent merkezinde sahipleri tarafından sahipsiz bir şekilde bırakılan tarihi evler yıkılmaya yüz tuttu.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta bulunan ve sahiplerinin kapılarını kapatarak terk ettiği tarihi yapıların gözler önünde harabeye dönmesini ise herkes seyrediyor.Sahiplerin yurt dışında veya başka illerde olmasından dolayı ilgilenmediği tarihi evler ya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş verilerek yakılıyor, yada terk edildiği için bakımsızlıktan yıkılarak yok oluyor.Kars’ta Atatürk Caddesi, Ordu Caddesi, GAMP Caddesi, Kayabaşı mevkii gibi yerlerde bulunan tarihi evlerden birçoğu yıkılmış, kalan bir kısmı ise yıkılmaya yüz tutmuş bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 yılı için Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Turizm Stratejisi Eylem Planı kapsamına alınan 15 ilden birisi olan Kars’ta tarihi evler tek tek yok olarak kayboluyor.
Geçmişte Bagratlı Krallığı’na ve Cenub-u Garbi Kafkas Hükümeti’ne; “Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti”ne başkentlik yapmış sınır kenti Kars’ta, özellikle kent merkezinde sahipleri tarafından sahipsiz bir şekilde bırakılan tarihi evler yıkılmaya yüz tuttu.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta bulunan ve sahiplerinin kapılarını kapatarak terk ettiği tarihi yapıların gözler önünde harabeye dönmesini ise herkes seyrediyor.
Sahiplerin yurt dışında veya başka illerde olmasından dolayı ilgilenmediği tarihi evler ya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş verilerek yakılıyor, yada terk edildiği için bakımsızlıktan yıkılarak yok oluyor.
Kars’ta Atatürk Caddesi, Ordu Caddesi, GAMP Caddesi, Kayabaşı mevkii gibi yerlerde bulunan tarihi evlerden birçoğu yıkılmış, kalan bir kısmı ise yıkılmaya yüz tutmuş bulunuyor. Yetkililerin sahipleri olduğu için bir şey yapamadığı tarihi evler önlem alınmadığı takdirde tamamen yıkılarak kaybolacak.
Kent merkezinde bulunan ve sahipleri tarafından kaderlerine terk edilen tarihi evlerinin çatı, kapı, pencereleri kırılmış, bir kısmının içerisi defineciler tarafından kazılmış, kalan bir kısmının ise sadece duvarları kalmış, hiş kimsenin sahip çıkmadığı tarihi evler zamanla yıkılarak tarihin karanlıklarında yerini alacak.
Kars’ta bulunan tarihi evlere yetkililerin sahip çıkmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin tarihi evlere önlem almasını bekliyor.

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