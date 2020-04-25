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Kars’ta tarihi yapılar yok oluyor

KARS HABERLERİ  | 25.04.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kars’ta tarihi yapılar birer yok oluyor.

Kars’ta tarihi yapılar birer yok oluyor. Kars’ta daha önce askeriye tarafından kullanılan ve askeriyenin tarihi bina adeta talan edilmiş durumda bulunuyor.
Kars Dereiçi Mevkii’nde bulunan ve geçmişte askeriyenin soğuk hava deposu olarak kullandığı tarihi binanın duvarlarının bir kısmı yıkılmış, içerisinde ise demirleri kesilerek betonları parçalanarak adeta kaderine terk edilmiş. Kars Kalesi’nin arka çıkış yolu üzerinde bulunan binanın ne olacağı ise bilinmiyor.
Betondan ve taştan çok sayıda odası bulunan, hatta merdivenler aracılığıyla altına da inilebilen tarihi bina, içkicilere de ev sahipliği yapıyor. İçerisinde içki şişelerinin bulunduğu tarihi bina, kısa sürede önlem alınmadığı takdirde tarihin karanlık sayfalarında yerini alacak.
“Koruma Kurulu Kars’ta görevi ne?”
Kars’ta tarihi binaların tamamının sahipsizlikten yıkılmak üzere olduğunu ifade eden vatandaşlar, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün hangi tarihi yapıyı, ne göre koruduğunu merak ediyor.
Kars’ta tarihi binaların tek tek yok olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ne iş yapar? Tarihi yapılar herkesin gözleri önünde yok oluyor. Defineciler tarafından kazılıyor. Demir aksamları kesilerek götürülüyor. Özellikle Kale’nin etrafında bulunan tabyalar, içler acısı durumda, hiçbir önlem alınmıyor. Hepsi gözler önünde yıkılarak kayboluyor. Kars Valisi Türker Öksüz’de tarihi değerlere el atmasını bekliyoruz. Yoksa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü bir önlem alacağı yok” dediler.
Kars’ta başta Tarihi Kars Evleri olmak üzere Kale’nin etrafında bulunan tabyaların durumları içler acısı, turizmde önemli bir ivme kazanan Kars’ın tarihi değerlerinin biran evvel koruma altına alınarak restore edilmesi gerekiyor. Gözler önünde yok olan tarihin Kars turizmine kazandırılması bekleniyor.

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