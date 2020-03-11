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Kars'ta tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

KARS HABERLERİ  | 11.03.2020 16:55 | Son Güncelleme

Kars'ta tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polislerce, daha önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, F.B, A.Ö, H.Ö, M.C, D.M.B, Ö.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, bono, çek, tapu, sözleşme, ibraname, ipotek belgesi, vekaletname, iş bitirme belgesi, çek tevdi bordrosu, döküman, kimlik fotokopisi, banka dekontu, banka cüzdanı, ruhsat, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılacak takipte ödeme emri belgesi ve bir ruhsatsız tabancayla 66 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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