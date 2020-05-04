Kars’ta Tekneli köyü karantinaya alındı

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında merkez Tekneli köyü karantinaya alındı.

Kars Merkeze bağlı Tekneli köyünde güvenlik önlemleri alan jandarma köye giriş çıkışları kapattı. Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde sağlık ekiplerince tarama yapılıyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19 salgını işe mücadele tedbirleri kapsamında, Merkez Tekneli köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

