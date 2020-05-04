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Kars’ta Tekneli köyü karantinaya alındı

KARS HABERLERİ  | 04.05.2020 17:29 | Son Güncelleme

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında merkez Tekneli köyü karantinaya alındı.Kars Merkeze bağlı Tekneli köyünde güvenlik önlemleri alan jandarma köye giriş çıkışları kapattı.

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında merkez Tekneli köyü karantinaya alındı.
Kars Merkeze bağlı Tekneli köyünde güvenlik önlemleri alan jandarma köye giriş çıkışları kapattı. Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde sağlık ekiplerince tarama yapılıyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19 salgını işe mücadele tedbirleri kapsamında, Merkez Tekneli köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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Merkez
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Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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