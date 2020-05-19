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Kars'ta Tekneli köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

KARS HABERLERİ  | 19.05.2020 19:32 | Son Güncelleme

Kars'ta Tekneli köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tekneli köyünde uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla il merkezine bağlı Tekneli köyünde 4 Mayıs'ta karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Tekneli köyünde uygulanmakta olan karantina, 19 Mayıs Salı günü, saat 18.00 itibarıyla kaldırılmıştır." ifadesi yer aldı.

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