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Kars’ta Ticaret Sekreterliği kursu düzenlenecek

KARS HABERLERİ  | 05.11.2020 09:45 | Son Güncelleme

Kars’ta Ticaret Sekreterliği kursu düzenlenecek.Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Site Telekom A.Ş.

Kars’ta Ticaret Sekreterliği kursu düzenlenecek

Kars’ta Ticaret Sekreterliği kursu düzenlenecek.
Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Site Telekom A.Ş. arasında düzenlenen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği (MEGİP) kapsamında 120 kişilik Ticaret Sekreteri mesleğinde Yüzde 50 istihdam garantili protokol imzalandı.
İmzalanan protokol gereğince 6 ay sürecek olan eğitim ve kurs sürecinde kursiyer zaruri giderleri ve iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Ayrıca 120 kişilik kurs sonrasında yüzde 50 istihdam taahhüdü ile en az 60 kişilik istihdam sağlanacak.

Kars’ta Ticaret Sekreterliği kursu düzenlenecek

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