Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Kars'ta tipi nedeniyle 4 araçta mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Merkeze bağlı Boğazköy yolunda 1 minibüs ile 3 otomobil tipi nedeniyle mahsur kaldı. Tipi nedeniyle yolun karla dolmasıyla sürücüler ilerleyemedi.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, 4 araçta mahsur kalan 15 kişiyi kurtardı.
Mahsur kalanlardan Recai Bulut, ekiplere teşekkür ederek, "Yaklaşık bir saattir yolda kaldık, hava çok kötü. Bir araç yoldan düştü, burada kaldık." dedi.
Kentte tipi etkisini sürdürüyor.
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