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Kars’ta tonlarca ot kül oldu

KARS HABERLERİ  | 27.07.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kars’ta meydana gelen ot yangının tonlarca ot yanarak kül oldu.Olay Kars merkez Soylu Köyü’nde meydana geldi.

Kars’ta meydana gelen ot yangının tonlarca ot yanarak kül oldu.
Olay Kars merkez Soylu Köyü’nde meydana geldi. Bir vatandaşın evinin önünde ot, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Köylüler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın önce kontrol altına alındı. Ardından da söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Çelebi Eczanesi
Merkez
Kagızman Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
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