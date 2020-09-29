YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Kars'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

KARS HABERLERİ  | 29.09.2020 09:32 | Son Güncelleme

Kars'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Kars'ta resmi etkinlikler haricindeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve genel asayişin korunması amacıyla kent genelinde bazı tedbirlerin alındığı bildirildi.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi etkinliklerin dışında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılması muhtemel her türlü eylem ve etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, 50 kişiyi geçen basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem, etkinlikler ile bu eylem ve etkinliklere katılım amacıyla çevre illerden ilimize gelecek araç ve şahısların da ilimize gelişleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun'un 19. maddesine istinaden 15 gün süreyle il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) yasaklanmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Kars Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
04:31
Sabah
05:55
Öğle
12:03
İkindi
15:22
Akşam
18:01
Yatsı
19:19

Kars Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Taha Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kars ASKF’den Kağızman Gençler Birliği ve Yolspor açıklaması
Kars ASKF’den Kağızman Gençler Birliği ve Yolspor açıklaması
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.