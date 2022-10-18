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Kars'ta Toplumsal Dayanışma Mağazası 2 yılda 18 bin kişiyi sevindirdi

18.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta Toplumsal Dayanışma Mağazası 2 yılda 18 bin kişiyi sevindirdi

Kars'ta dar gelirlilerin giyecek ile çeşitli ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı Toplumsal Dayanışma Mağazası yüzleri güldürüyor.

Kentte bir süre önce belediye bünyesinde, ekonomik durumu iyi olan insanlar ile dar gelirliler arasında köprü kurarak toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla "Toplumsal Dayanışma Mağazası" kuruldu.

Hayırseverlerin de destek verdiği mağazaya gelen dar gelirliler, buradan kendilerine sağlanan kota miktarında bot, mont, yağmurluk gibi kışlık giysi ve battaniye gibi ihtiyaçlarını ücretsiz alabiliyor.

Ücreti genellikle belediye kısmen de hayırseverlerce karşılanan bu ürünleri alan dar gelirliler uygulamadan memnun.

Bu mağaza sayesinde son 2 yılda 18 bin 245 kişi kışlık giysi ihtiyacını karşıladı.

Kars Vali Yardımcısı da olan Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, gazetecilere, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerin ifade ederek, "Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekilimiz Türker Öksüz'ün öncülüğünde şehrimize durmadan, yorulmadan hizmet etmeye çalışıyoruz. Daha güzel ve yaşanabilir bir Kars için ekiplerimiz, çalışma arkadaşlarımız şehrin çeşitli noktalarında çalışmaları sürdürüyor. Bizim tek derdimiz, gayemiz Karslı hemşerilerimizin taleplerini, sorunlarını ivedi şekilde çözmek, daha güzel bir Kars'ı hep beraber inşa etmek." diye konuştu.

Kars Belediyesine görevlendirme yapıldıktan sonra önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Taşkın, şunları kaydetti:

"Ekim 2020'den itibaren sosyal belediyecilik anlayışıyla 4 bin 378 aileden oluşan 18 bin 245 vatandaşımıza 48 bin parça kıyafet ve ayakkabı yardımı, 2 bin 955 ailemize gıda yardımı, 584 öğrencimize kırtasiye yardımı, 500 aileye Kovid-19 hijyen paketi, 250 aileye anne, bebek desteği paketi ile 100 bebek ek gıda paketi yardımı yapılmıştır. Ayrıca 1 akülü engelli aracı ile 1 tekerlekli sandalye yardımı da engelli vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bu dönemdeki sosyal yardım faaliyetlerin maddi değeri 5 milyon lirayı aşmaktadır."

Taşkın, yardımların Toplum Dayanışma Mağazası aracılığıyla yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle tespiti yapılan ailelerimizi mağazamıza davet edilip randevu usulü yardım yapılmaktadır. Gıda yardımlarımız ise ekiplerimizce vatandaşlarımızın adreslerine teslim edilmektedir. Belediyemizce 33 engelli ya da yaşlı vatandaşımıza evde bakım hizmeti verilerek onların kişisel temizlik, bakım, hane temizliği, alışverişi, ilaç alımı gibi talepleri belediyemizce karşılanmaktadır."

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