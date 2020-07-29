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Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 181 oldu

KARS HABERLERİ  | 29.07.2020 12:31 | Son Güncelleme

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayında 45 bin 181’i bulurken, araç sayısında bir önceki aya göre düşüş oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Mayıs ayında Kars’ta 45 bin 206 olan araç sayısı Haziran ayında 45 bin 181’e düştü.

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayında 45 bin 181’i bulurken, araç sayısında bir önceki aya göre düşüş oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Mayıs ayında Kars’ta 45 bin 206 olan araç sayısı Haziran ayında 45 bin 181’e düştü. Kars’ta 25 araç satış veya çeşitli nedenlerden dolayı kent dışına çıktığı öğrenildi.
TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Ağrı’da 31 bin 324, Iğdır’da 28 bin 221 ve Ardahan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 19 bin 138 oldu.
Türkiye’de Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,2’sini otomobil, yüzde 38,8’ini motosiklet, yüzde 10,5’ini kamyonet, yüzde 6,7’sini traktör, yüzde 1,3’ünü kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 377,8, kamyonette yüzde 74,4, otobüste yüzde 63,5, motosiklette yüzde 51,4, minibüste yüzde 46,5, otomobilde yüzde 37,9, kamyonda yüzde 32,8 ve traktörde yüzde 32,6 arttı.

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