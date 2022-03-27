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Kars'ta trenin çarptığı bozayı telef oldu

27.03.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta trenin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, trenin çarptığı boz ayı telef oldu.

Sarıkamış Tren İstasyonu yakınlarında trenin raylarda yürüyen bir ayıya çarptığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekipleri boz ayının öldüğü tespit etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış

Kars Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
04:28
Sabah
05:53
Öğle
12:18
İkindi
15:48
Akşam
18:33
Yatsı
19:53
Kars ECZANELER
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