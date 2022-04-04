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  4. Kars'ta üniversiteliler harçlıklarıyla aldıkları mamalarla köpekleri besledi

Kars'ta üniversiteliler harçlıklarıyla aldıkları mamalarla köpekleri besledi

04.04.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta üniversiteliler harçlıklarıyla aldıkları mamalarla köpekleri besledi

Kars'ta "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla bir araya gelen üniversite öğrencileri sahipsiz köpekleri besledi.

Kafkas Üniversitesi öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla kampüs içindeki sahipsiz köpekler için mama aldı.

Öğrencilerden Rozalinda Ubiç, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlar için duyarlılık oluşturma adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sokaklarda ve üniversite kampüsü içerisinde çok fazla başıboş köpek ve kedi bulunduğunu belirten Ubiç,"Bugün '4 Nisan Sokak Hayvanları Günü' olduğu için okulumuzun etrafında bulunan köpeklere mama vererek yardımcı oluyoruz. Aslında her gün zaman ayırarak bu hayvanlara yardımcı olmalıyız. Biz sadece bugün değil her gün onlarla birlikteyiz." dedi.

Öğrenci Cafercan Özer de sahipsiz hayvanlar için toplumun daha duyarlı davranması gerektiğini aktararak,"Farkındalık yaratmak için köpeklere mama dağıttık. İnsanlardan ricam bir gün değil her gün bunu yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, yaklaşık 100 kilo mamayla kampüs içindeki köpekleri besledi.

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