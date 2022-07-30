Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kars'ta narkotik köpeği "Daxo"nun desteğiyle bir çiftliğe yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftliğe operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Daxo" ile çiftlikte arama yapan ekipler, yorganların arasına saklanmış 146,15 gram metamfetamin, hassas terazi, alüminyum folyo ve ses kayıt cihazı ele geçirdi.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla M.Ö. (33), B.Ö. (28) ve B.T'yi (28) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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