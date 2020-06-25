Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde bazı kişilerin bahçelerinde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ekildiği yönünde bilgi aldı.

Köye giden jandarma ekipleri, bir kişinin bahçesinde 3 bin 848 kök ile 2 farklı kişiye ait bahçede ise 92 kök kenevir bitkisi ekildiğini belirledi.

Ele geçirilen 3 bin 940 kök Hint keneviri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

