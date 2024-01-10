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Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

10.01.2024 09:24 | Son Güncelleme:
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Kars'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinden 1'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekiplerince daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 3 parça halinde 225,46 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, suçtan elde edilen 3 bin 500 lira ve cam aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Kars uyuşturucu

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