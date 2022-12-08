YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

08.12.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezi ve Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 301 gram sentetik uyuşturucu, 186 gram toz esrar, 8 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu hap, afyon sakızı, skunk, hassas terazi, cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 53 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç, Ç.G, E.Ç. ile C.Ç. tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars’ta ‘Matematik Şenliği’ düzenlendiKars’ta ‘Matematik Şenliği’ düzenlendi
Akşehir’de 872 sokak köpeği kısırlaştırılıp küpelendiAkşehir’de 872 sokak köpeği kısırlaştırılıp küpelendi
Taksim’de Fas’ın galibiyeti coşkuyla kutlandıTaksim’de Fas’ın galibiyeti coşkuyla kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Kars uyuşturucu

Kars Namaz Vakitleri 8 Aralık Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
07:11
Öğle
12:04
İkindi
14:26
Akşam
16:47
Yatsı
18:13
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.