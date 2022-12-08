Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezi ve Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 301 gram sentetik uyuşturucu, 186 gram toz esrar, 8 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu hap, afyon sakızı, skunk, hassas terazi, cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 53 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç, Ç.G, E.Ç. ile C.Ç. tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

